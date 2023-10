3,5 miliona za nadzorowanie "Wiadomości" TVP. "Były moim oczkiem w głowie". Ujawniamy raport NIK

W wystąpieniu pokontrolnym, do którego dotarł portal tvn24.pl, NIK "ocenia negatywnie działalność spółki Telewizja Polska S.A. w okresie objętym kontrolą". Izba podkreśla w dokumencie, że prowadzona przez TVP "polityka kadrowo­-płacowa oraz sfera zawierania umów dotknięte były zróżnicowanymi i licznymi niedostatkami i nieprawidłowościami". Najlepiej opłacani pracownicy dostawali miliony, ale równocześnie spółka musiała, jak ustaliła NIK, dokonywać wyrównania dla pracowników, których pensja była poniżej płacy minimalnej .

Według rozmówcy tvn24.pl zbliżonego do TVP wyniki kontroli budziły obawy kierownictwa rządowej telewizji. - Kontrolerzy byli bardzo drobiazgowi i dokopali się do tego, ile zarabiają największe gwiazdy. Aż dziwne, że do tej pory nie ogłosili wyników tej kontroli - mówi nasz informator.