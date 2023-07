30 tysięcy kary grozi działaczom partii Hołowni za ujawnienie tajemnic. "Gorzej niż u Leppera" 

Ponad 200 działaczy partii Polska 2050 podpisało umowy o poufności. Za ujawnienie informacji uznanych za poufne grozi im kara od 10 do 30 tys. zł - ustalił tvn24.pl. Według Szymona Hołowni umowy zabezpieczają przed "próbami inwigilacji ze strony dużo silniejszej konkurencji". Tymczasem Jacek Bury, senator Polski 2050, ocenia, że "podpisywanie takiej umowy byłoby głupotą". - Znam Szymona. On do takich rzeczy się nie posuwa - zapewnia.