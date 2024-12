Chaos i ogień, cisza i niemoc. 2024 rok na zdjęciach

Mężczyzna na progu płonącego domu w Valparaíso u podnóża Andów, drugim co do wielkości mieście Chile. Ogień strawił obszar o powierzchni 2,5 ha, niszcząc kilkanaście budynków. Wcześniej w lutym w tym regionie doszło do jednego z najtragiczniejszych pożarów w historii kraju. Żywioł zniszczył tysiące domów, zginęło ponad 130 osób, a 16 tysięcy zostało poszkodowanych. Zatrzymany w sprawie podejrzenia wzniecenia pożaru został 22-letni strażak Zdjęcie z 13 marca Rodrigo Garrido / Reuters / Forum