2023 rokiem sztucznej inteligencji. I zbiorowej "halucynacji" o niej

ChatGPT od roku programuje, pisze listy motywacyjne, wypracowania i korporacyjne raporty. Stał się kolejnym narzędziem w walce o naszą uwagę. I przeniósł debatę o sztucznej inteligencji do mainstreamu. Z pomocą ekspertów w tvn24.pl spróbowaliśmy odsiać to, co jest w tej dyskusji ważne, od tego, co jest tylko "zbiorową halucynacją".