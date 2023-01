Zakupy, paliwo, kredyt - rok temu i dzisiaj. Co miesiąc o ponad 2 tysiące złotych mniej w kieszeni. A prezes NBP na to: "Będziemy drugą Francją!"

Polska będzie niedługo drugą Francją, a już teraz jest na "szybkiej drodze, by stać się krajem naprawdę wysoce zamożnym" - to nie obietnice kandydata w najbliższych wyborach, lecz słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. I pewnie cytaty Adama Glapińskiego mogłyby śmieszyć, gdyby realnie nie wpływały na to, co mamy w kieszeni. A właściwie - czego nie mamy.