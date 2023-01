Rok świstaka. Świat może i się zmienia, priorytety ministra Czarnka niekoniecznie

Oglądaliście "Dzień świstaka" z Billem Murrayem? Phil, zgorzkniały i niezbyt zadowolony z życia prezenter pogody, przyjeżdża do miasteczka Punxsutawney, żeby relacjonować coroczne Święto Świstaka. Szybko dochodzi do wniosku, że to najgorszy dzień w jego życiu. I gdy rano się budzi, z przerażeniem stwierdza, że czas stanął w miejscu i wszystkie swoje dramaty musi przeżywać od nowa.