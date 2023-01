Iga Świątek już nie płacze, gdy przegrywa, i nie milczy, gdy dzieje się krzywda

Sportowo, bo swoją dyscyplinę zdominowała, wyprzedzając rywalki o kilka długości. Uzbierała dwa razy więcej punktów niż kolejna tenisistka w rankingu. Rok kończy jako liderka, która w swoim fotelu rozsiadła się jeszcze w kwietniu i od tamtej pory go nie oddała! W poniedziałek rozpoczęła 39. tydzień panowania. Odniosła 68 zwycięstw, przy ledwie dziewięciu porażkach. Dziewięć razy wystąpiła w finale turnieju, wygrała osiem razy, w tym we French Open i w US Open - turniejach wielkoszlemowych znaczących w tenisie tyle, co - oczywiście mocno upraszczając - mistrzostwa świata w piłce czy siatkówce. Dwa lata po pierwszym wielkim sukcesie, gdy podbiła Paryż i zatrzęsła kobiecym tenisem.