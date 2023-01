10 największych zdziwień wojny rosyjsko-ukraińskiej

Wkroczyliśmy właśnie w jedenasty miesiąc planowanej na trzy-cztery dni inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Według ukraińskiego dowództwa w tym czasie agresorzy stracili ponad sto tysięcy żołnierzy i ponad trzy tysiące czołgów, nie licząc innej - jak to się mówi na Wschodzie - techniki wojskowej, czyli uzbrojenia i wyposażenia. To dane ewidentnie zawyżone, bo odwieczne prawo wojny każe wyolbrzymiać straty przeciwnika i zaniżać własne. Tego ostatniego Ukraińcy nie robią - o łącznej liczbie własnych poległych po prostu milczą. Ale przez jaką liczbę należy podzielić podawane przez nich dane o tym, ilu żołnierzy i najemników oddało życie za imperialne plany Władimira Putina? Przez dwa, trzy czy więcej? Tego długo się nie dowiemy. Ale gdyby - załóżmy - w Kijowie mnożono każdego rosyjskiego trupa nawet przez sześć, to i tak byłoby to więcej niż Związek Sowiecki stracił podczas interwencji w Afganistanie. Interwencji trwającej nie dziesięć miesięcy, tylko dziesięć lat!