Rok otwartej wojny w obozie władzy. "Mateuszowi jakoś do śmiechu nie było"

- Ziobro będzie? - pyta jeden z posłów PiS.

- Nie, podobno ma jakieś sprawy rodzinne. Zresztą on nie lubi takich spędów. Jakby się pojawił, każdy by coś od niego chciał. Po co mu to? - odpowiada inny.

Jest 12 grudnia. Właśnie rozpoczyna się posiedzenie klubu w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej. Dzień później, o godzinie 21.54, zaledwie dwoma głosami PiS obroni swojego ministra sprawiedliwości. Uda się to między innymi dlatego, że troje posłów - Zbigniew Girzyński, Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj - wstrzyma się od głosu. Wynik głosowania to 226 za dymisją, 228 przeciw. I właśnie te trzy głosy wstrzymujące. I choć większość ustawowa w tym głosowaniu wynosiła 231 posłów, to dla trójki posłów koła Polskie Sprawy głosowanie było testem na lojalność.

Wspominamy tamto głosowanie i posiedzenie klubu, bo, jak słyszymy od ważnego polityka PiS-u, było ono kluczowe. - Choć to czasem szorstka przyjaźń, przyjaciół trzeba bronić, jakoś tak to brzmiało - mówi.

- I potem sala wybuchła śmiechem? - dopytujemy.

- Tak. Patrzyłem wtedy na szefa, on zaśmiał się od razu. A potem sala. Siedzącemu obok Mateuszowi jakoś do śmiechu nie było. Ziobro czuł się tak pewien przed głosowaniem, że nawet nie przyszedł, żeby spotkać się i wymienić uprzejmości z posłami - relacjonuje nasz rozmówca.

Zbigniew Ziobro pozostaje ministrem sprawiedliwości (materiał z 14 grudnia 2022 roku) "Fakty" TVN

Ziobryści oskarżają premiera o zdradę

Morawiecki jest pierwszym w historii premierem, którego własny minister oskarża o zdradę na rzecz Unii Europejskiej. O sprzeniewierzenie się polskiej suwerenności. O błędy w polityce zagranicznej. O składanie do Sejmu niekonstytucyjnych projektów ustaw. I mimo tych oskarżeń, jako szef rządu, nie może kompletnie nic.

- Czy relacja między PiS-em a Ziobrą to "szorstka przyjaźń"? - pytamy człowieka z otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Po dłuższej chwili słyszymy: - Nie, to jest bardziej relacja ojciec - syn. Ze wszystkimi tego konsekwencjami.

- A relacja…

- Morawiecki - Ziobro? - przerywa nam polityk. - Jestem w polityce od prawie 30 lat. Widziałem naprawdę sporo i to, co jest między nimi i ich ludźmi, to jest zwykła nienawiść. Kompletny brak szacunku i walka na wyniszczenie.