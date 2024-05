1,7 miliona złotych za analizę komentarzy o NBP w sieci. Ujawniamy zapisy umowy

Spółka 1450 S.A. drobiazgowo analizowała negatywne publikacje oraz komentarze na temat NBP i jego prezesa. Dostała za to 1,7 miliona złotych. - Gdyby celem było zwiększenie zaufania do instytucji albo poprawa komunikacji, to jeszcze jestem w stanie to zaakceptować. Ale w tym przypadku jest to wykorzystywane do bieżącej polityki i odpowiedzi na krytykę lub wręcz do tłumienia krytyki instytucji publicznej - komentuje Marzena Błaszczyk z zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.