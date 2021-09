150 złotych za godzinę lekcyjną. Po raz pierwszy, po raz drugi, i... niezatrudniony

Gdy w 2017 roku Pablopavo z zespołem Ludziki wydawali piosenkę “Ostatni dzień sierpnia”, wokalista nie mógł pewnie przypuszczać, że będą szkoły, w których utwór stanie się smutnym hymnem końca lata. - Cały wtorek powtarzałem sobie pierwszy wers tej piosenki: "I co sobie mam powiedzieć?" - opowiada mi dyrektor jednego z warszawskich liceów. - Prosiłem, błagałem. Gdybym mógł grozić, tobym pewnie groził. Ale nie miałem komu. Bo, że nie mam fizyka, to żalić mogę się tylko sobie, a od przyszłego tygodnia pewnie będę słuchał żalu uczniów i rodziców - dodaje.

1 września w szkolnych społecznościach na popularności zyskał żart nie żart: "Wchodzi dyrektor do pełnego pokoju nauczycielskiego i pyta: - No, to kto tam lubi fizykę?". Nieśmieszne? Dyrektorów bawi, ale raczej przez łzy. Bo poszukiwanie brakujących nauczycieli - nie tylko przedmiotów ścisłych - powoli zaczyna właśnie tak wyglądać.