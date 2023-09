1,5 miliona złotych i pół roku później. Nie ma willi, a konflikt interesów? Numer konta to: 01 2345...

Fundacja Polski Instytut Rozwoju Społecznego i Gospodarczego dostała miliony złotych od rządu między innymi w ramach programu willa plus. Miała za nie kupić mieszkanie w Toruniu. Nie kupiła. Nie wiadomo, czy wydała je na coś innego, bo jej przedstawiciele od tygodni nie odpowiadają na nasze pytania. Na swojej stronie zachęcają za to do wpłat na nieistniejące konto bankowe. Jaką rolę w tej sprawie odgrywa ważny urzędnik kancelarii premiera?