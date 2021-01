Zobaczył w ciemności oczy, po chwili przed jego autem przebiegła chmara łani z cielakami

Dla Dawida Samelczaka z Wydorowa (woj. wielkopolskie) spotkania z dziką zwierzyną na drodze to chleb powszedni. - Mam jakieś takie szczęście, że często spotykam zwierzęta i potrafię je z daleka wypatrzeć - opowiada.

- Nie są to sarny, bo te nie biegają takimi chmarami. To chmara jeleni. Nie ma wśród nich byków jeleni, bo te, w tym czasie chodzą osobno. Są to łanie z cielakami - mówi Roman Tomczak z Nadleśnictwa Sieraków.