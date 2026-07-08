Poznań Sprzedawali tam truskawki, ktoś oblał stanowisko kwasem. Policja zatrzymała 53-latka Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Ktoś zniszczył stanowisko do sprzedaży truskawek w Luboniu. Nagranie Źródło zdj. gł.: KMP Poznań

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Państwo Surdyk od 8 lat prowadzą biznes warzywniczy. W sezonie wiosennym otwierają stoiska z truskawkami. W czerwcu nieznany sprawca zniszczył im stoisko przy ul. Żabikowskiej w Luboniu pod Poznaniem.

- Oblano nam domek kwasem masłowym. Podejrzewamy o to konkurencję. Udało nam się zdobyć monitoring z tego wieczora. Widać, że ta osoba przyszła ze strony Świerczewa, spryskała cały domek i oddaliła się - mówił dziennikarzom programu "Uwaga TVN" Przemysław Surdyk.

Policjanci zatrzymali 53-latka podejrzanego o zniszczenie stoiska Źródło zdjęcia: KMP Poznań

53-latek odpowie za zniszczenia mienia

W poprzednich latach dochodziło do podobnych incydentów. A zniszczone stanowiska, ze względu na utrzymujący się duszący zapach, do niczego już się nie nadają. Dlatego poszkodowani złożyli zawiadomienie na policję i wyznaczyli nagrodę za pomoc w ustaleniu sprawcy.

- Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślad chemiczny do badań laboratoryjnych oraz nagrania z monitoringu obejmującego miejsce zdarzenia. Oprócz utrzymującego się intensywnego zapachu drewniana konstrukcja stoiska nie nosiła śladów uszkodzeń mechanicznych - tak o działaniach policji mówił podkom. Łukasz Paterski, rzecznik poznańskiej policji.

W środę komenda poinformowała o zatrzymaniu 53-latka podejrzanego w tej sprawie. - Szczegółowa analiza zabezpieczonych nagrań monitoringu, wykonane czynności procesowe oraz własne ustalenia śledczych pozwoliły wytypować osobę mogącą mieć związek z tym zdarzeniem. Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego - przekazał Paterski.

Mężczyzna usłyszał już zarzut uszkodzenia mienia, a postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. 53-latek będzie tłumaczył się przed sądem.

Za zniszczenie mienia grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Poszkodowani oszacowali straty na 10 tysięcy złotych.

O truskawkowej wojnie informowała UWAGA TVN >>>

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