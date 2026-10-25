Poznań Zmiana czasu i przestoje na kolei. "Wolałybyśmy już pójść spać, a nie czekać tu przez godzinę" Oprac. Tomasz Mikulicz |

Kalisz. Musieli przez godzinę czekać, żeby pociąg mógł ruszyć. Powód to zmiana czasu z letniego na zimowy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: fotoreporter_112/Shutterstock

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W nocy z soboty na niedzielę zmienił się w Polsce czas z letniego na zimowy. O godzinie 3 przestawiliśmy zegarki na godzinę 2. Co tradycyjnie już wywołało przestoje na kolei.

Na przykład pasażerowie pociągu InterCity "Karkonosze" mieli problem z dotarciem do Ostrowa Wielkopolskiego. Musieli przez godzinę stać na stacji w Kaliszu, który oddalony jest zaledwie o 25 kilometrów od Ostrowa Wielkopolskiego.

Tak blisko, a zarazem tak daleko

- Wolałybyśmy już pójść spać. Fajnie by było od razu pojechać do domu, a nie stać tu jeszcze przez godzinę i czekać aż pociąg wyruszy – mówiły pasażerki spotkane przez naszego reportera na dworcu w Kaliszu.

Przed kamerą wypowiadał się też mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który przez godzinę miał do swojego miasta zarazem bardzo blisko, jak i bardzo daleko. - Nie powinno zmieniać się czasu – stwierdził.

Inny pasażer mówił natomiast, że z jednej strony zmiana czasu jest korzystna, bo teraz mamy "godzinę do tyłu", czyli możemy się wyspać, ale z drugiej strony rozbija to nam harmonogram pracy i życia codziennego.