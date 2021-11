Śmierć noworodka w Złotowie. Zarzuty dla matki i jej partnera

27-latka i jej 28-letni partner zostali aresztowani na trzy miesiące. O areszt wnioskowała Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Para ze Złotowa (woj. wielkopolskie) jest podejrzana w sprawie śmierci noworodka. Do zdarzenia doszło 22 listopada. - Wstępne ustalenia dotyczące okoliczności są takie, że matka miała zadzwonić do sąsiadki z prośbą o pomoc, bo coś miało dziać się z dzieckiem, a następnie wyjść do sklepu - przekazał Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Sąsiadka przyszła do dziecka, które przebywało z partnerem 27-latki, ale ono już nie oddychało. Zostały wezwane służby, matka wróciła ze sklepu, kiedy trwała akcja ratunkowa - dodał.