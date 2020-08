Zgłosił policji, że bije go żona. Dostał 500 złotych mandatu

Żona zabrała mu kartę do bankomatu, by nie kupił sobie kolejnego piwa. 48-latek ze Złotowa (woj. wielkopolskie) zadzwonił więc na numer 112 i zgłosił, że "żona bije go po głowie różnymi przedmiotami". Za nieuzasadnione wezwanie policji mężczyzna dostał mandat.