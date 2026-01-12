Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Mróz groźny też dla zwierząt. "Skala zgłoszeń jest porażająca"

Roni uciekł właścicielce
Przed nadejściem największych mrozów psy ze schroniska w Oławie trafiły do adopcji i domów tymczasowych
Źródło: Stowarzyszenie Wolontariuszy Przystanek Przytulisko Oława
Zimowa aura bywa niebezpieczna nie tylko dla ludzi, ale i dla zwierząt. Służby i organizacje prozwierzęce reagują na liczne sygnały od mieszkańców. Pomocy potrzebują zarówno dzikie zwierzęta, jak i te udomowione.

W sobotę policjant z Władysławowa (Pomorze) uratował psa leżącego w starym, betonowym kanale w okolicy parku miejskiego w Pucku.

"Kanał był zasypany śniegiem, a w środku leżał wystraszony pies. Częściowo niewidomy, zmarznięty, bez szans, żeby wydostać się sam. Policjant, gdy tylko zauważył bezbronne zwierzę, nie wahał się ani chwili. Zszedł do kanału i ostrożnie wyciągnął psa" -poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Policji w Pucku.

Roni uciekł właścicielce
Roni uciekł właścicielce
Źródło: FB/ KPP Puck

Zmarznięty pies trafił do radiowozu, a stamtąd do swojego domu. Funkcjonariusze szybko ustalili, Roni uciekł swojej 61-letniej opiekunce. Kobieta nie miała pojęcia, że jej pupil jest w niebezpieczeństwie. Z jej relacji wynika, że pies zniknął dwie godziny przed interwencją policji

Pomoc nadeszła w porę
Pomoc nadeszła w porę
Źródło: FB/ KPP Puck

Zwierzęta na lodzie

Również w sobotę, służby z Wolsztyna (Wielkopolska) odebrali zgłoszenie o sarnie, pod którą 100 metrów od brzegu załamał się lód na zbiorniku wodnym. Na pomoc ruszyły dwa zastępy strażaków.

Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy

METEO

"Ustalono że sarna znajduje się na lodzie i ma problem z powróceniem na ląd (...). Dwóch ratowników, ubranych w specjalistyczne ubrania do działań na lodzie i pracujących w pełnej asekuracji, weszło na zamarzniętą taflę wody. Przy użyciu sprzętu ratowniczego udało się bezpiecznie ewakuować ranną sarnę na brzeg" - przekazała w komunikacie wolsztyńska straż pożarna.

Wiadomo, że zwierzę było wyczerpane i wychłodzone. Po udzieleniu pomocy, sarnę przekazano patrolowi policji, który oczekiwał na przyjazd weterynarza.

Sarna na zamarzniętym zbiorniku wodnym
Sarna na zamarzniętym zbiorniku wodnym
Źródło: KPP Wolsztyn

Z kolei 9 stycznia strażacy z OSP Niedźwiady i OSP Licheń Stary ruszyli w okolice miejscowości Niedźwiady Małe (Wielkopolska), gdzie do tafli lodu przymarzł łabędź. Ptaka udało się uratować i ewakuować w bezpieczne miejsce.

"Skala zgłoszeń jest porażająca"

Gdy jakieś zwierzę potrzebuje pomocy należy poinformować służby. W każdej gminie określono, kto podejmuje w takich sytuacjach interwencję - często jest to straż miejska lub organizacje prozwierzęce. Zgłoszenia z prośbą o pomoc kierowane są również za pośrednictwem Animal Helpera, czyli "numeru 112 dla zwierząt". Przez aplikację można złożyć nawet anonimowe zgłoszenie. System działa w 10 województwach i właśnie przeżywa oblężenie.

- Zgłoszenia dotyczące zamarzających zwierząt w potrzebie zalewają naszą centralę. Każdego dnia przyjmujemy i procedujemy średnio 150 zgłoszeń. Pierwszeństwo mają sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zwierząt - powiedziała nam Magdalena Matelska z Animal Helper.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Dziewięć psów w koszmarnych warunkach. Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Wrocław
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów

W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów

Kraków

Dla porównania, w grudniu operatorki centrali przyjęły 971 zgłoszeń. W styczniu - tylko do tej pory (12 stycznia) już 1031. - Skala zgłoszeń jest porażająca, każdego dnia ratowane są z łańcuchów i nieocieplonych bud psy, które najprawdopodobniej nie przeżyłyby kolejnych godzin w tych trudnych warunkach. Apelujemy do opiekunów zwierząt: wpuśćcie je do domu. Waszym obowiązkiem jest zapewnienie im bezpieczeństwa - podkreśliła Matelska.

Zgłoszenia za pomocą aplikacji Animal Helper można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Operatorki przekazują prośby o pomoc do służb lub organizacji i monitorują postęp działań. Projekt jest oddolną inicjatywą Fundacji Psia Krew, która finansuje jego działanie z darowizn i środków wpłacanych przez sponsorów.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24
Zbigniew Ziobro

Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Zbigniew Ziobro
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FB/ KPP Puck

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaZimaMróz
Czytaj także:
NATO opublikowało zdjęcie z ćwiczeń w Arktyce
Bloomberg: europejskie państwa omawiają plany zwiększenia wojsk na Grenlandii
Świat
Zbigniew Ziobro
"Sprawiedliwość go nie minie". Komentarze po azylu dla Ziobry
Polska
Miejsce znalezienia zwłok starszego mężczyzny z obrażeniami głowy
Szedł do kościoła, został zabity tłuczkiem. Rusza proces
Trójmiasto
Tir przebił bariery na trasie A2
Tir przebił bariery, zjechał do rowu i utknął
WARSZAWA
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
Wpadła w poślizg i dachowała w rowie
Wiatr naniósł śnieg, straciła panowanie. Zobacz wideo z krajowej 25
Poznań
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
METEO
imageTitle
Wielki skok Hurkacza, życiowy ranking Majchrzaka
EUROSPORT
Protest przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie
PiS wnioskuje o odwołanie ministra rolnictwa. "Wykazuje się arogancją"
BIZNES
imageTitle
Media: PZPN zakończy współpracę z pośrednikiem. Kontrowersyjna umowa w tle
EUROSPORT
Amal Clooney
Amal Clooney przyjedzie do Polski. "Wnosi do debaty nowy wymiar"
Polska
imageTitle
Zieliński zagrał przeciwko byłej drużynie. Hit Serie A na remis
EUROSPORT
Policja zatrzymała 28-latka
Nastolatka nie wróciła z sylwestra. 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa
WARSZAWA
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Ropa reaguje na sytuację w Iranie. Seria wzrostów
BIZNES
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka w rękach policji
Łódź
Radosław Sikorski
Sikorski odpowiada. "USA nie wypowiedziały wojny"
Świat
myjnia samochodowa shutterstock_788107240
Były policjant podejrzany o serię włamań do myjni samochodowych
Rzeszów
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
METEO
Ryszard Petru
Co przekazał Hołownia? Petru: napisał wprost
Polska
imageTitle
Udany start Polek w kwalifikacjach Australian Open
EUROSPORT
Elon Musk
Grok zablokowany w kolejnym kraju
BIZNES
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"
Polska
Twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Hiszpanie podzieleni w ocenie Lewandowskiego
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
Polska
Erich von Daeniken
Kontrowersyjny pisarz Erich von Däniken nie żyje
Świat
Śnieg, zima, chodnik
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
imageTitle
"Może ja wyjdę?". Świątek speszona pytaniem, zespół nie odpuścił
EUROSPORT
Jerome Powell
Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych
BIZNES
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica