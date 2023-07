Zielonogórski szpital solidaryzuje się z panią Joanną. "Trudno uwierzyć, że można w ten sposób traktować kobietę"

"Pani Joanna została skrzywdzona podwójnie"

Dr Rzepka: Lekarze boją się biegłych

Dr hab. Rafał Rzepka, kierownik oddziału połozniczo-ginekologicznego podkreślił, że w ich szpitalu do takiej sytuacji by nigdy nie doszło. Zwrócił jednak uwagę na to, że państwo przerzuca odpowiedzialność na ginekologów. - Wydano wyrok w Trybunale Konstytucyjnym, który zmienia nasze postępowanie w sprawie aborcji i to nam każe podejmować decyzje, co my mamy zrobić. Dzieją się nieszczęścia i w każde z tych nieszczęść winą próbuje obarczyć się częściowo lekarzy. A lekarz staje w sytuacji trudnej, bardzo trudnej, bo musi podjąć decyzję, czy dana sytuacja bezpośrednio zagraża życiu pacjentki i na nim spoczywa cała odpowiedzialność. Nie ukrywajmy, są w Polsce lekarze, którzy się boją - powiedział.

To z czym spotkała się pani Joanna, nazwał skandalem. - My jako lekarze mamy obowiązek powiadomić policję wtedy, kiedy podejrzewamy popełnianie przestępstwa. To jest nasz obowiązek. Ale przestępstwem nigdy nie jest to - przynajmniej na razie w naszym kraju - że pacjentka samodzielnie podejmuje próbę przerwania ciąży. Ona ma do tego prawo i za to nie może być sądzona. My wezwać policję musimy wtedy, kiedy mamy podejrzenie, że ktoś w tym pomagał - zauważył.