"Zuzia zadzwoniła na 112, ja krzyczałam: pomocy!". Uratowali tonącą kobietę

Wybrali się nad jezioro Dzika Ochla w Zielonej Górze. Przemierzali je rowerem wodnym, kiedy nagle zobaczyli dryfującą na powierzchni kobietę. Nie dawała oznak życia, natychmiast zaczęli wzywać pomocy. - Nikt nie pomagał, wypłynąłem na jezioro, wyciągnęliśmy ją na rower wodny - relacjonuje Marcin. Dzięki niemu, Oliwii i Zuzannie udało się uratować tonącą kobietę. W stanie ciężkim trafiła do szpitala.

To było gorący poniedziałek, temperatura wynosiła ponad 30 stopni, pogoda zachęcała do kąpieli. 12-letnia Oliwia, 13-letnia Zuzanna i jej mama wybrały się na brzeg Dzikiej Ochli. Postanowiły wypożyczyć rower wodny i wypłynąć na jezioro. W pewnym momencie zauważyły na powierzchni wody coś, co je zaniepokoiło.