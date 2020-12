Przechodziła przez jezdnię, nagle z pasów zmiotło ją auto

Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zbliżając się do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i ostrożność. Bardzo niebezpieczne jest również wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze.