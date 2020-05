"Cios zadany siekierą", konieczna operacja. Matylda cudem przeżyła

Właściciel miał zaatakować kozę Matyldę najprawdopodobniej w we wtorek wieczorem - Cudem uniknęła śmierci, świadkowie zdarzenia wyprowadzili ją po uderzeniu z posesji i przez noc przechowali u siebie na podwórku - mówi Izabela Kwiatkowska z Biura Ochrony Zwierząt w Zielonej Górze. - Osoby, które się do nas zgłosiły, mówiły, że właściciel kozy chwalił się, że chce ją zgrillować - dodaje.

W środę kozę przetransportowano do lecznicy. - Podano antybiotyki, które zatrzymały galopujące zakażenie. Zwierzę przeszło operację. Lekarz weterynarii był wstrząśnięty bezmiarem bestialstwa. To był niewątpliwie cios zadany siekierą - twierdzi Kwiatkowska.

Dostał mandat, chciał się jej pozbyć

Z analiz pracowników Biura wynika, że właściciel katował Matyldę już od pewnego czasu. - Trzy tygodnie temu odwiedził go powiatowy inspektor weterynarii i nałożył mandat, bo koza nie była zakolczykowana. Właściciel mówił potem sąsiadom, że chce się jej pozbyć, próbował sprzedać ją w internecie - mówi Izabela Kwiatkowska.

Dodaje, że to nie pierwsza interwencja w jego sprawie, w zeszłym roku mężczyzna był podejrzany o to, że doprowadził do śmierci bobrzycy po tym jak prowadzał ją na smyczy. Wycieńczone i odwodnione zwierzę zmarło, ale prokuratura ostatecznie umorzyła sprawę.