Ściął przydrożny krzyż, wszystko nagrał i umieścił w sieci. Może trafić na pięć lat do więzienia

czytaj dalej

Podczas papieskiej audiencji w auli Pawła VI do Franciszka podszedł 10-letni Paolo. Podskakiwał radośnie, ściskając dłonie papieża. Później kilkukrotnie wskazał na białą piuskę Franciszka. Skłoniło to watykańskich urzędników, by w prezencie wręczyć chłopcu taką samą.