Zielona Góra. Samochód osobowy uderzył w drzewo, dwie osoby nie żyją

We wtorek (13 grudnia) po godzinie 3.30 służby otrzymały informację o wypadku samochodu osobowego na ulicy Łużyckiej w Zielonej Górze. Jak przekazał dyżurny lubuskich strażaków, dwie osoby zginęły.

Zginął kierowca i pasażer

Jak mówi nam podinspektor Małgorzata Stanisławska, rzecznik prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze, ofiary to dwóch mężczyzn. - Kierowcę udało się zidentyfikować, ponieważ miał przy sobie dokumenty. To 31-letni mieszkaniec jednej z podzielonogórskich miejscowości. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości drugiego z mężczyzn, który podróżował samochodem. Siedział na miejscu pasażera obok kierowcy. W samochodzie nie było innych osób - informuje policjantka.