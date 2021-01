Weszli do domu, na parterze znaleźli nieprzytomne małżeństwo. Mężczyzny nie udało się uratować

Starsze małżeństwo zatruło się tlenkiem węgla. Do tragedii doszło w ich domu przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze. Mężczyzna zmarł, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP Arkadiusz Kaniak.

O interwencję w domu przy ul. Chmielnej w Zielonej Górze (woj. lubuskie) poprosiły dzieci, mieszkającego tam starszego małżeństwa. Z ich relacji wynikało, że nie mogą się skontaktować z rodzicami, a dom jest zamknięty i nie można się dostać do środka. Na miejsce przyjechali strażacy. Po wejściu do budynku, w sypialni na parterze strażacy znaleźli nieprzytomnych domowników. Obie osoby zostały ewakuowane i podjęto reanimację. W powietrzu czujniki strażaków wykazały duże stężenie tlenku węgla. - Niestety, lekarz stwierdził zgon mężczyzny, natomiast kobieta w ciężkim stanie została zabrana przez pogotowie do szpitala. W domu był również martwy pies należący do małżeństwa – powiedział Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy zielonogórskiej straży pożarnej.