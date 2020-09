"Pisała, że podłoga będzie pełna krwi". Z nożami zaatakowała w szkole, raniła trzy uczennice

Miała biegać od klasy do klasy i atakować przypadkowe osoby. Gdy uczniowie i nauczyciele usłyszeli pierwsze krzyki i zobaczyli, co się dzieje, barykadowali się w klasach. 16-latka zdążyła zranić trzy uczennice. Ich życiu, na szczęście, nic nie zagraża.

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9 w liceum w Zielonej Górze. - 17-latka z nożami zaatakowała trzy przypadkowe uczennice, zostały lekko ranne. Dwie mają rany pleców, jedna rozcięty łuk brwiowy – mówiła TVN24 Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

"Jutro podłogę pokryje krew"

Gdy we wtorek rano wychowawczyni dostała informacje od uczennic, że dziewczyna pojawiła się w szkole, wezwała ją na spotkanie u dyrektora.

- Powiedziała, że to nie są żadne ważne wpisy, że tak chciała sobie napisać - mówi Kamilla Jur, dyrektorka szkoły.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli dziewczyna, dyrektorka szkoły, wychowawczyni i szkolna pedagog, zdecydowano, że 16-latka nie może wrócić do sali na lekcje. - Została pod opieką psychologa, my wyszłyśmy wyjaśnić klasie całą sytuację. Ona wykorzystała sytuację, że pani pedagog uchylała okno i wybiegła z gabinetu do swojej klasy, gdzie z plecaka wyjęła noże - mówi Jur.