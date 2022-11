Przechodzili przez przejście dla pieszych, wjechał w nich samochód. Nagranie

czytaj dalej

Na drodze ekspresowej S8 w okolicach Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) doszło do śmiertelnego potrącenia 39-letniego mężczyzny. - W momencie tragedii, odkręcał on koło na pasie awaryjnym. Uderzył go samochód ciężarowy z naczepą - informuje policja.