Rowerzysta się przewraca, po chwili najeżdża na niego samochód. Nagranie ku przestrodze

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. Jak widać na udostępnionym przez policję nagraniu, rowerzysta jadący rondem Jana Pawła II przewraca się i upada na asfalt. Jedzie za nim czerwony samochód osobowy, którego kierowca dopiero po pewnej chwili orientuje się, że doszło przed nim do niebezpiecznego zdarzenia. Na filmie widać, że kierowca naciska hamulec. Jezdnia jest jednak - co widać na nagraniu - mokra i najpewniej śliska. Kierowcy nie udało się zatrzymać pojazdu i dochodzi do potrącenia leżącego mężczyzny. Auto potem jeszcze przez kilka metrów pcha rowerzystę po jezdni.