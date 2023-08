Badania terenu po pożarze w Zielonej Górze. Mają rozwiać wątpliwości

czytaj dalej

Do zdarzenia doszło we wtorek rano we włoskim San Martino in Strada. Dwulatek upuścił smoczek na trawnik, po włożeniu go z powrotem do ust zatruł się rozłożoną wcześniej w ogrodzie trutką na szczury. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Jego stan określono jako niezagrażający życiu.