Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę S3 w Zielonej Górze. Kierowca był pijany

Do wypadku doszło około godziny 14.50 we wtorek w Zielonej Górze na drodze ekspresowej S3 przed skrzyżowaniem z drogą krajową 32. - Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wpłynęło zgłoszenie, że na drodze S3 przewróciła się ciężarówka. Na miejscu okazało się, że dwa pasy w kierunku Zielonej Góry są całkowicie zablokowane - mówi starszy aspirant Mariusz Wąsowicz, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji.

Poważne utrudnienia

Według wstępnych ustaleń, w przednim kole ciężarówki pękła opona i to prawdopodobnie doprowadziło do przewrócenia pojazdu. Kierowcę zabrano do szpitala na badania. Wcześniej jednak poddano go testowi na obecność alkoholu. - W wydychanym powietrzu miał około 1,7 promila - przekazał Wąsowicz.