Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów, nie powinien w ogóle siadać za kierownicę

Jak przekazała rzeczniczka zielonogórskiej policji, podczas kontroli okazało się, że 34-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów aktywny do 2022 r. Jak wyjaśnił policjantom, chciał złożyć w tym roku do sądu wniosek o skrócenie czasu obowiązywania tego zakazu. - Niestety, swoim postępowaniem naraził się na kolejne konsekwencje karne, gdyż łamiąc sądowy zakaz prowadzenia pojazdów popełnił przestępstwo, za które kodeks karny przewiduje karę od trzech miesięcy do nawet pięciu lat pozbawienia wolności – wskazała podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka policji w Zielonej Górze. Policjanci odstąpili od ukarania go mandatem, kierując wniosek do sądu. Za wykroczenie związane ze znaczącym przekroczeniem prędkości grozi nawet do pięciu tysięcy złotych grzywny.