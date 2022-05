Złodzieje katalizatora zatrzymani na gorącym uczynku. Jeden leżał pod autem z piłą, drugi schował się w krzakach

- Mężczyzna miał w ręku piłę i kilka narzędzi obok siebie, a pod pojazdem znajdował się częściowo już zdemontowany katalizator. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie prowadzonych czynności mundurowi znaleźli przy podejrzanym kluczki od pojazdu marki Opel. We wnętrzu zaparkowanego niedaleko samochodu policjanci znaleźli liczne narzędzia mogące służyć do popełniania przestępstw - relacjonował podinsp. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji.

Nie działał sam

- Podczas sprawdzania terenu policjanci zauważyli, że ktoś schował się w pobliskich zaroślach, a na ich widok nagle położył się na ziemię. Natychmiast podbiegli w tym kierunku, znaleźli kolejnego mężczyznę. Jak się później okazało, on również brał udział w tym zdarzeniu, na co wskazywały chociażby jego pobrudzone ręce i narzędzia, jakie miał przy sobie – przekazał Maludy.

Grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności

Zatrzymani to 30-letni mieszkaniec Zielonej Góry i 38-latek z powiatu krośnieńskiego. Jeden z nich jest już znany policji, był wcześniej notowany. - Mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy ustalają, czy zatrzymani nie mają na swoim koncie także innych podobnych przestępstw, do których doszło na terenie Zielonej Góry czy innych miast - dodał rzecznik lubuskiej policji.