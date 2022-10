Zielona Góra. Potrącił policjantów, wszystko nagrała kamera na mundurze

- Policjanci ruchu drogowego podczas patrolowania miasta, gdy zatrzymali się na czerwonym świetle, zauważyli na skrzyżowaniu, jak jeden z poprzedzających ich pojazdów po zmianie świateł nie pojechał tak, jak powinien na wprost z pasa na którym stał. Zamiast tego popełnił wykroczenie, przejechał linię ciągłą i skręcił w prawo w ulicę Wojska Polskiego - przekazuje Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji. ) dodaje: - Policjanci ruszyli za samochodem i po kilkuset metrach, gdy się do niego zbliżyli, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe dając kierowcy sygnał do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował, a nawet przyspieszył, chcąc uciec i uniknąć kontroli.

Potrącił policjantów i odjechał

Rozbili się kilkaset metrów dalej i uciekli

W mieszkaniu pasażera znaleźli narkotyki. Zarzuty i areszt

Kilka godzin po zatrzymaniu pasażera, policjanci służby patrolowej zatrzymali kierującego, 29-letniego zielonogórzanina. - Kierowcy, po konsultacji z prokuratorem, przedstawiono zarzut wywierania wpływu na czynności funkcjonariuszy, za co według kodeksu karnego grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności - wyjaśnia Maludy.

Pasażer samochodu usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia tych substancji do obrotu. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. - W związku z tym, że tego czynu dopuścił się przed upływem pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności, będzie odpowiadał w warunkach recydywy - dodaje Maludy.