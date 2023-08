Mejza przy radiowozie, za wycieraczką wezwanie. Poseł: nie dostałem mandatu 

Poseł Łukasz Mejza, były wiceminister sportu w rządzie Zjednoczonej Prawicy, został nagrany przez jednego ze społeczników, kiedy policjanci przeprowadzali wobec niego interwencję. Poszło o - jak przyznaje podinspektor Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej komendy powiatowej - źle zaparkowane auto. Film z interwencji trafił do sieci. Policja nie chce informować, jak się zakończyła. Sam poseł Mejza twierdzi, że mandatu nie dostał.

Jak widać na filmie - który trafił do sieci i którego fragment publikujemy - poseł nie chciał podejmować rozmowy, stwierdził jedynie, że "modli się o zdrowie psychiczne” autora nagrania.

Interwencja

Jak mówi, wezwanie do stawiennictwa w komendzie, które znajdowało się za wycieraczką poselskiego auta, wystawiane jest w sytuacji, kiedy obok pojazdu nie ma właściciela.

Dodaje, że interweniujący policjanci nie wiedzieliby, że mają do czynienia z posłem, gdyby nie okrzyki autora nagrania.

Mejza: nie dostałem mandatu

W mediach społecznościowych do sprawy odniósł się sam poseł Łukasz Mejza . "Żadnego mandatu nie dostałem, więc nie miałem, czego przyjmować (to logiczne, ale Wam wolę zaznaczyć)" - napisał na Twitterze.

Dodał, że do policjantów wyszedł z dowodem osobistym i nie zasłaniał się legitymacją poselską.

Oskarżenia wobec Łukasza Mejzy

Mejza zasiada w Sejmie od marca 2021 roku, kiedy to objął mandat po zmarłej posłance KP-PSL Jolancie Fedak. Po wejściu do Sejmu Mejza nie przystąpił do klubu Koalicji Polskiej-PSL i pozostał niezrzeszony. Wiceministrem sportu w rządzie Zjednoczonej Prawicy był od października 2021 roku - objął funkcję z rekomendacji Partii Republikańskiej.