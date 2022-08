Karta nie została skradziona, ale z konta znikały pieniądze. Zarzuty usłyszała była partnerka

Bez zgody partnera miała opłacać swoje wydatki jego pieniędzmi. To, że ma dostęp do jego konta wyszło na jaw dopiero, gdy para się rozstała. Poszkodowany zaczął przeglądać wyciągi bankowe i odkrył, że ktoś korzysta z jego pieniędzy. Sprawą znikającej gotówki zajęli się policjanci z Zielonej Góry.

Gdy policjanci pokazali nagrania pokrzywdzonemu, wszystko stało się jasne. Telefonem miała płacić jego była partnerka, z którą rozstał się kilka tygodni wcześniej. - Kiedy byli jeszcze parą, kobieta często bywała w mieszkaniu mężczyzny, czasem zostawała tam sama. To właśnie wtedy, mając dostęp do dokumentów bankowych partnera, skopiowała dane jego karty do aplikacji w telefonie. Wówczas telefon zachowuje się tak jak karta bankowa przyłożona do terminala płatniczego - wyjaśniła Barska.