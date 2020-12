Stracił prawo jazdy w 30 sekund. "Skrucha w tej sytuacji to za mało"

W 2019 roku z winy kierujących pojazdami doszło do 26 534 wypadki (co stanowi 87,6 proc. ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 226 osób (76,5 proc.), a 31 910 zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków było: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 252 wypadki, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 268 wypadków.