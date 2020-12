Uszkodzony radiowóz i rozbite auto. Pościg za pijanym 17-latkiem

W nocy z soboty na niedzielę zielonogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca chryslera uszkodził barierki przy jednym z przejść dla pieszych, a następnie na innej z ulic uderzył w zaparkowane auto. Funkcjonariusze ustalili, gdzie znajduje się wskazany samochód. Mimo sygnałów przekazywanych przez policjantów, kierowca nie zamierzał się zatrzymać. Co więcej, próbując się wymknąć funkcjonariuszom, mężczyzna uderzył w drzwi ich radiowozu. OGLĄDAJ TVN24 W INTRENECIE>>>

Pościg za chryslerem zakończył się na alei Wojska Polskiego, gdzie auto uderzyło w drzewo. Zakleszczonego kierowcę musieli uwolnić strażacy. - Okazało się, że to 17-latek, który jechał bez uprawnień i miał 1,7 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy był również jego pasażer – powiedziała Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Dodała, że obaj trafili do policyjnego aresztu. Przypomniała, że za niezatrzymanie się kontroli grozi do pięciu lat więzienia.