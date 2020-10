Przyspieszają budowę szpitala, by trafili tu zakażeni koronawirusem

Budynek Centrum Matki i Dziecka powstający przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze jest w stanie surowym, miał być odebrany wiosną 2021 roku. Nadzwyczajne okoliczności spowodowały jednak przyspieszenie prac. Na czas walki z pandemią obiekt ma pełnić funkcję szpitala alternatywnego, będącego zabezpieczeniem dla regionu w razie braku miejsc dla chorych na COVID-19 w innych lecznicach. Ten wybór to efekt ustaleń wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka z marszałek województwa lubuskiego Elżbietą Polak.

- Szpital, który jest inwestycją samorządu województwa, jest na etapie końcowym i po wizji lokalnej uznaliśmy, że bardzo racjonalnym jest, aby wykorzystać to miejsce i ten szpital, który w ciągu półtora miesiąca możemy przygotować do przyjmowania pacjentów – powiedział wojewoda Dajczak.

Pierwsi pacjenci jeszcze w listopadzie?

Firma pracująca na budowie ocenia, że przy trybie trzyzmianowym, będzie w stanie budynek oddać jeszcze w tym roku. Wojewoda Lubuski i Ministerstwo Zdrowia chcą jednak, by szybciej trafili tu pierwsi pacjenci. Dlatego prawdopodobnie budynek oddawany będzie do użytku częściami.

- Na początek 150 łóżek na dwóch kondygnacjach, które postaramy się oddać do końca listopada, może połowy grudnia. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze – oceniał Marek Działoszyński, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Szukają środków i kadry

Wojewoda zwróci się do ministra zdrowia o wsparcie finansowe na przygotowanie tych łóżek i wyposażenia szpitala tak, by pod koniec listopada był on gotowy na przyjęcie pacjentów.