Nagrania z kamer w miejskich autobusach mogą zmrozić krew w żyłach. "Przekazujemy je policji"

Kierowca samochodu zagapił się i nie zahamował przed autem, które zatrzymało się, by skręcić z lewego pasa. By uniknąć zderzenia, zjeżdża na prawy pas prosto pod koła autobusu. Uderza w maskę pojazdu MZK, po czym ląduje na barierkach.

Autobus wyjeżdża z zatoczki, kierowca zatrzymuje się by przepuścić pieszych na przejściu. Wtedy wyprzedza go kierowca białego suva. Robi to na podwójnej ciągłej linii, na "zebrze", kończąc manewr na skrzyżowaniu.