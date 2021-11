Mężczyzna spadł z dachu. Policjantki pilotowały go do szpitala

Policjantki ruchu drogowego z Zielonej Góry (województwo lubuskie) zaczynały właśnie przerwę w służbie, gdy pewien mężczyzna poprosił je o pomoc, informując, że jego kolega spadł z dachu i potrzebuje pilnie dotrzeć do lekarza, a w szpitalu nie ma wolnej karetki. Funkcjonariuszki ułatwiły transport.

Policjantki zameldowały, że rozpoczynają przerwę

Wtedy do policjantek zwrócił się zdenerwowany kierowca mercedesa, który poprosił je o pomoc i pilotaż do szpitala w Zielonej Górze. Opowiedział funkcjonariuszkom, że jego kolega spadł przed chwilą z dachu i potrzebuje natychmiastowej pomocy. Już na pierwszy rzut oka widać było, że jest poważnie poszkodowany, miał otwarte złamanie ręki. – Niestety, w tej chwili w szpitalu nie było wolnej karetki, a mężczyźni, nie chcąc czekać, postanowili natychmiast sami dojechać do lekarza – przekazuje podinsp. Stanisławska.