Matka i córka doprowadziły do wybuchu w bloku, potem ukrywały się w lesie. Przed sądem nie staną

Prokurator rejonowy w Zielonej Górze jeszcze w tym tygodniu wystąpi do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o umorzenie postępowania karnego wobec Danuty P. i Moniki P., które w lipcu doprowadziły do wybuchu gazu w wieżowcu. - W chwili popełnienia przestępstwa były one niepoczytalne - poinformował Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy zielonogórskiej prokuratury.

Do eksplozji gazu w mieszkaniu na drugim piętrze 10-piętowego budynku przy ulicy Wyszyńskiego doszło 3 lipca 2019 roku około godziny 21. Wybuch doprowadził do pożaru mieszkania i dużego zadymienia w całym budynku. Podczas eksplozji w mieszkaniu nikogo nie było.

Nie było ich w mieszkaniu, ukrywały się w lesie

04.07. | Po wybuchu gazu w jednym z wieżowców w Zielonej Górze cztery mieszkania zostały wyłączone z użytkowania. W zdarzeniu, do którego doszło w środę wieczorem, nikt nie zginął. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala. Do eksplozji doszło w lokalu zajmowanym przez skonfliktowane z sąsiadami lokatorki. TVN 24

Kobiety usłyszały zarzut sprowadzenia zdarzenia o znamionach pożaru oraz wybuchu materiałów łatwopalnych zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, za co grozić im mogło nawet do 10 lat więzienia.

Biegli: były niepoczytalne

- Podejrzane: Danuta P. (matka) i jej córka Monika. P. po przedstawieniu im zarzutów, z uwagi na powzięte podejrzenia co do stanu zdrowia psychicznego w chwili popełnienia przestępstw, poddane zostały na wniosek prokuratora badaniom psychiatryczno- psychologicznym, połączonym z zarządzonymi na wniosek biegłych obserwacjami psychiatrycznymi w warunkach zamkniętego zakładu - informuje Zbigniew Fąfera, rzecznik prasowy zielonogórskiej prokuratury. Wyniki obserwacji są już znane. - Biegli na podstawie badania obu podejrzanych stwierdzili, że w chwili popełnienia przestępstwa były one niepoczytalne, a tym samym miały one zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - tłumaczy Fąfera. Jak dodaje, biegli uznali, że w związku ze stwierdzoną u obu podejrzanych chorobą istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w przyszłości popełnią podobny lub taki sam czyn.