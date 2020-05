Uderzył w ogrodzenie, na kilka godzin uziemił Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i zniknął. Szukają kierowcy

Po godzinie trzeciej nad ranem z impetem wjechał w ogrodzenie. Godzinę później samochód zabrała laweta. Wszystko nagrały kamery, ale do dziś nie wiadomo, kim jest sprawca zniszczeń. Ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Zielonej Góry szukają kierowcy, który zdewastował im rozdzielnię elektryczną i uziemił na kilka godzin. Obiecują nagrodę za pomoc.

Dokładną godzinę zniszczenia udało się ratownikom ustalić, kiedy dotarli do nagrań z kamer monitoringu. I tak wiadomo, że 23 maja o 3.23 rozpędzony samochód osobowy wypadł z ulicy na zakręcie, wpadł w poślizg i wbił się w płot bazy LPR.

Uziemił śmigłowiec na kilka godzin

- W wyniku zdarzenia, awarii uległy między innymi zasilanie elektryczne, kontrola dostępu (niezbędna do obsługi sejfów) oraz wiele sprzętów i urządzeń. W związku z tym byliśmy zmuszeni do czasowego zawieszenia dyżuru - informują pracownicy LPR w swoim komunikacie. Co ważne - przez kilka godzin niemożliwe było zadysponowanie śmigłowca ratunkowego.