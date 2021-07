Tankował za mniej niż 500 złotych i odjeżdżał bez płacenia. Był przekonany, że to nie przestępstwo

- Mechanizm działania osób odpowiedzialnych za te kradzieże był za każdym razem bardzo podobny. Podjeżdżali na stację paliw samochodem, do którego wcześniej montowali skradzione tablice rejestracyjne, tankowali do pełna bak samochodu, a następnie jeszcze wlewali paliwo do kanistrów. Za każdym razem jednak pilnowali, żeby nie przekroczyć kwoty 500 złotych, a więc nie popełnić przestępstwa - tłumaczy Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.