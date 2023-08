Na rondzie pod prąd. Niebezpieczna sytuacja na drodze. Nagranie

czytaj dalej

Trzeciej kadencji PiS-u my na wsi nie wytrzymamy. Ale kiedy już nie wytrzymamy na wsi, to i nie wytrzymają miasta - mówił na konferencji prasowej w Koninie Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. To właśnie w tym mieście będzie on "jedynką" na listach Koalicji Obywatelskiej. - Gramy dzisiaj o pełną pulę, gramy wszyscy razem - podkreślał.