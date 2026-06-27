Groźby w stronę prezydenta Nawrockiego. Zatrzymany 36-latek
Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.
Jak poinformowała mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym.
W trakcie publicznej dyskusji groził prezydentowi
36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.
- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała w sobotę funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.
Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.
Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.
Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.