Zielona Góra Groźby w stronę prezydenta Nawrockiego. Zatrzymany 36-latek Oprac. Tomasz Kubik |

Katarzyna Kucewicz: często myślimy, że hejt spływa po ludziach Źródło wideo: #BezKitu TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP

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Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali mężczyznę, który na jednym z kanałów internetowych miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany to 36-letni obywatel Ukrainy.

Jak poinformowała mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, groźby pod adresem prezydenta RP padły podczas rozmowy na kanale internetowym.

W trakcie publicznej dyskusji groził prezydentowi

36-letni Ukrainiec rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta RP.

- Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze zatrzymali mężczyznę, który kierował groźby pod adresem prezydenta RP - powiedziała w sobotę funkcjonariuszka i potwierdziła, że zatrzymanym jest 36-letni obywatel Ukrainy.

Mężczyzna zostanie w sobotę doprowadzony do prokuratury.

Jak powiedziała mł. asp. Anna Baran, będzie odpowiadał za naruszenie artykułu 226 Kodeksu karnego, który mówi o publicznym znieważeniu lub poniżeniu konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej.

Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

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