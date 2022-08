Pościg za motocyklistą, który przewrócił się obok miejsca kontroli drogowej. Nagranie z kamer na mundurach

Zwrócili na niego uwagę, bo przewrócił się na motocyklu tuż obok auta zatrzymanego do kontroli drogowej. Policjanci z Zielonej Góry chcieli pomóc mężczyźnie, ale ten szybko się pozbierał po upadku i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg ulicami, a potem leśnymi drogami. To jak przebiegał pościg i zatrzymanie pokazali na nagraniu z kamer na mundurach.

Interwencję widoczną na nagraniu opublikowanym przez policję, przeprowadzili funkcjonariusze z Zielonej Góry w sobotę. To wtedy policjanci prowadzili kontrolę drogową. Akurat legitymowali jednego z kierowców, gdy tuż obok nich przewrócił się przejeżdżający drogą motocyklista. Funkcjonariusze podbiegli do mężczyzny, żeby sprawdzić, co się stało i udzielić mu pomocy. Szybko okazało się, że ta najwyraźniej wcale nie jest potrzebna. Motocyklista nie zjechał na pobocze, o co poprosili policjanci. Po prostu wsiadł na motocykl i zaczął uciekać.