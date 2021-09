Karetka uderzyła w autobus. Śledczy zbadają jej wrak

21-letni kierowca karetki transportowej zginął na miejscu, 26 osób trafiło do lubuskich szpitali - to bilans poniedziałkowego wypadku do którego doszło na obrzeżach Zielonej Góry. Sprawą zajmuje się zielonogórska prokuratura, która zamierza przeprowadzić ekspertyzę techniczną wraku ambulansu.