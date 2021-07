Awionetka pełna marihuany przyleciała z Hiszpanii, piloci zatrzymani. "Bez precedensu w historii polskiej policji"

73 kilogramy marihuany znaleziono w awionetce, która wylądowała pod Zieloną Górą. Policjanci zatrzymali dwóch pilotów. Jak podkreśla komendant główny policji, z taką sprawą jeszcze polscy funkcjonariusze nie mieli do czynienia.

Centralne Biuro Śledcze Policji wraz z policjantami z komendy wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim udaremniło przemyt marihuany. Narkotyki z Hiszpanii przetransportowano do Polski awionetką. Funkcjonariusze poczekali, aż samolot bezpiecznie wyląduje na lotnisku pod Zieloną Górą (woj. lubuskie), a potem go skontrolowali.

"Torby aż po dach"

Na lotnisku policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 63 i 51 lat, którzy zdążyli rozpocząć przeładunek towaru z awionetki do podstawionego na lotnisko samochodu. Jak się okazało, byli to dwaj piloci. "Wszystko wskazuje na to, że wiedzieli, w jaki sposób niezauważalnie dla osób postronnych, lądować z nielegalnym towarem na lokalnych lotniskach w Polsce i innych krajach Europy" - poinformowało CBŚP.