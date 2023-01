W strojach superbohaterów umyli okna w szpitalu dziecięcym. Można ich wynająć i wspomóc WOŚP

czytaj dalej

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Na południu kraju spodziewane są intensywne opady śniegu. Miejscami może spaść nawet do 30 centymetrów śniegu. Lokalnie zagrożeniem będą też opady marznące. W wielu województwach drogi i chodniki będą oblodzone do czwartkowego poranka. Sprawdź, gdzie pogoda da nam się we znaki.