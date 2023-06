17-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Za kierownicą siedział 81-latek

81-letni kierujący daewoo potrącił w Zielonej Górze 17-latkę przechodzącą przez przejście pieszych. Nastolatka została zabrana do szpitala na badania, a okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

We wtorek 81-letni mężczyzna kierujący osobowym daewoo potrącił 17-latkę na przejściu dla pieszych przy ulicy Jędrzychowskiej w Zielonej Górze.

- Została ona zabrana do szpitala na badania, natomiast policjanci zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego wypadku - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych

- Przed nami wakacje, dlatego zwłaszcza w tym czasie pamiętajmy, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Pamiętajmy jednak, że nic nie zwalnia pieszych z zachowania ostrożności, dlatego zanim przejdą na drugą stronę jezdni, powinni się upewnić, że mogą to zrobić w sposób bezpieczny - apeluje Stanisławska.